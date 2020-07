Irão acusa Israel de tentar intercetar avião, mas EUA dizem que era uma "inspeção visual"

JN/Agências Hoje às 10:39, atualizado às 11:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Irão acusou Israel de tentar intercetar um avião de passageiros que ligava Teerão a Beirute, quando sobrevoava a Síria, mas os EUA alegaram tratar-se de uma "inspeção visual" realizada por um dos seus caças.

A televisão estatal iraniana mostrou um vídeo de passageiros a gritar enquanto um avião Mahan Air iraniano parecia tentar escapar de pelo menos dois aviões de combate.

"Enquanto o avião [iraniano] estava no céu sobre a Síria, o avião de combate do regime sionista aproximou-se do avião da Mahan Airlines", informou a televisão pública iraniana.

"Em resultado desta perigosa ação do caça israelita, o piloto do avião comercial reduziu rapidamente a altitude do voo para evitar colidir com o avião israelita, ferindo vários passageiros a bordo", acrescentou a mesma fonte.

O Centro de Comando dos Estados Unidos indicou em comunicado de quinta-feira que a manobra era uma "inspeção visual" conduzida por um F-15 norte-americano que efetuava uma "missão aérea de rotina".

A inspeção "teve lugar para garantir a segurança do pessoal da coligação na guarnição de Tanf", pode ler-se na declaração, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Assim que o piloto F-15 identificou a aeronave como o avião de passageiros Mahan Air, o F-15 afastou-se em segurança", acrescentou a mesma fonte.

O exército norte-americano precisou que a inspeção foi realizada a uma distância de mil metros, "em conformidade com as normas internacionais".

Uma fonte de segurança libanesa que pediu o anonimato disse à AFP em Beirute que "um avião iraniano que foi intercetado no espaço aéreo sírio aterrou no aeroporto de Beirute" e que havia "quatro feridos ligeiros entre os passageiros".

Distância de segurança de mil metros

Através de um comunicado o Comando Central dos Estados Unidos (CentCom), que opera no Médio Oriente e no Golfo Pérsico, afirma que "um F-15 dos Estados Unidos, numa missão de rotina (...) realizou uma inspeção visual normal a um avião de passageiros da Mahan Air (Irão)".

A nota acrescenta que o F-15 se posicionou a "uma distância de segurança de aproximadamente mil metros do avião" civil enquanto o piloto identificava o aparelho como "um Mahan Air de passageiros" tendo-se depois afastado de forma segura.

"A interceção profissional foi efetuada de acordo com os padrões internacionais", explica o CentCom.