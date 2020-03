Irão ameaça usar a força para limitar viagens dos cidadãos

JN Hoje às 12:59 Facebook

País do médio oriente já tem quase 5 mil infetados. Número de iranianos mortos sobe para 124.

As autoridades da República Islâmica do Irão alertaram que podem usar a força para limitar as viagens entre cidades do país do médio oriente. O Irão registou 1.234 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, um salto enorme que eleva o total de pessoas infetadas e confirmadas no país 4.747.

Numa conferência de imprensa transmitida na televisão, o porta-voz do Ministério da Saúde do Irão, Kianoush Jahanpour, também disse que o número de mortos subiu para 124.

O Irão é, assim, o 3.º país do mundo com mais pessoas infetadas com o Covid-19, surto epidémico que surgiu na China no final do ano passado.

Em primeiro lugar continua a China, com 80.552 infetados (o número de mortos nesse país está agora em 3.042), em segundo está a Coreia do Sul (6.284 infetados e 42 mortos) e em terceiro surge o Irão, com 4.747 pessoas que já contraíram o coronavírus.

No território europeu, Itália é o país com piores resultados: 3.858 infetados e 148 mortos já registados, seguindo a Alemanha (577 infetados, mas zero mortos até agora) e a França (423 contraíram o vírus, sete morreram).

Em Portugal, o número de casos ativos mantém-se em nove pessoas; por cá, ainda não foi registada qualquer morte devido ao Covid-19.

Como será usada a força?

O ministro da Saúde do Irão não deu detalhes sobre a ameaça de usar a força para impedir os iranianos de viajar, apesar de reconhecer que o vírus já está presente em todas as 31 províncias do Irão, país com 87 milhões de habitantes.

A ameaça pode ser impedir que as pessoas usem escolas e universidades fechadas como desculpa para ir ao Mar Cáspio ou a outros pontos turísticos iranianos. Agências de notícias do Irão estão a divulgar imagens de longas filas de pessoas que tentam chegar à costa do Cáspio a partir da capital Teerão, isto apesar de as autoridades terem dito às pessoas para permanecerem em casa.