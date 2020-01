Irão cancela participação no Fórum de Davos

Hoje às 10:38 Facebook

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão anunciou que não vai enviar uma delegação diplomática ao Fórum Económico Mundial de Davos.

A cimeira de Davos, na Suíça, ocorre numa altura em que se agravam as tensões com os Estados Unidos devido à morte do general Qassem Soleimani, em Bagdade (Iraque), e pouco depois do derrube do avião comercial ucraniano em Teerão, atingido por um míssil, de forma "acidental".

O chefe da diplomacia iraniana, Mohamd Javad Zarif, foi convidado a participar na conferência.

A agência de notícias do Irão que cita o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Abbas Mousavi, refere que os planos "foram alterados" e que Javad Zarif cancelou a viagem.