Irão ultrapassa os 90 mil infetados por Covid-19

O Irão chegou este domingo aos 90481 infetados pelo novo ​​​​​​​coronavírus, um aumento de 1153 novos casos nas últimas 24 horas, e contabilizou o menor número de mortes diárias (60) desde março, totalizando agora 5.710 mortos, disse o Ministério da Saúde daquele país.

"Entre o meio-dia de sábado e o meio-dia de hoje [domingo], as autoridades de saúde identificaram 1153 novas infeções, elevando o número total de casos confirmados por o novo coronavírus para 90481", disse o porta-voz do Ministério da Saúde.

Kianouche Jahanpour explicou ainda, em conferência de imprensa, que foram registadas "60 mortes por Covid-19, o menor número diário desde 10 de março", elevando o número de óbitos no Irão para 5710.

Mesmo que o número diário de mortes pela pandemia esteja em "declínio acentuado", é aconselhável continuar a respeitar as instruções de saúde e as regras de distanciamento social, alertou Kianouche Jahanpour.

As autoridades iranianas anunciaram este domingo que vão classificar o país em três tipos de áreas que não corresponderão aos limites das províncias, dependerão da incidência da Covid-19, e que serão diferenciadas com as cores branco, amarelo e vermelho, sendo a primeira considerada mais segura.

O presidente iraniano, Hasan Rohaní, explicou que nas regiões brancas haverá menos restrições e, aqui, serão reabertas as mesquitas e a celebração das orações congregacionais, "cumprindo os protocolos de saúde" e o distanciamento social.

Com o início do Ramadão no Irão, no sábado, aumentou a pressão para que mesquitas e mausoléus fossem abertos aos fiéis que costumam participar em massa nas cerimónias nos locais de culto.

As orações de sexta-feira foram canceladas no final de fevereiro em 23 capitais provinciais e, uma semana depois, a proibição estendeu-se a todo o país, enquanto os mausoléus xiitas estão fechados desde meados de março.

Existem mais de cem áreas que serão declaradas brancas, embora a lista seja divulgada posteriormente, de acordo com Hasan Rohaní, que alertou que, se a propagação do novo coronavírus aumentar, essas regiões podem ficar amarelas ou vermelhas.

O presidente enfatizou ainda que o relaxamento de restrições, como a recente reabertura do comércio em 11 de abril, não significa que a pandemia tenha sido controlada.

Por esse motivo, as autoridades também decidiram este domingo que o uso de máscaras e luvas é obrigatório nos transportes públicos, pois é difícil manter uma distância social adequada.