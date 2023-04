Irlanda do Norte: Biden pediu em vão restabelecimento de Governo em Belfast

Alfredo Maia Hoje às 19:52 Facebook

O presidente norte-americano, Joe Biden, apelou nesta quarta-feira, em Belfast, aos líderes políticos para que restaurem o funcionamento da Assembleia Legislativa e do Governo autónomos da Irlanda do Norte, bloqueados há 13 meses, mas o líder do Partido Democrático Unionista (DUP), Jeffrey Donaldson, deixou claro que a exortação não terá impacto.

"Escutei o que disse o presidente. Claro que gostaríamos de ver as instituições políticas a funcionar novamente, mas tenho claro que, para alcançar o processo que todos desejamos é importante que o Governo britânico honre os compromissos com o povo da Irlanda do Norte", disse Donaldson aos jornalistas.

"Espero que a assembleia e o Executivo sejam restaurados em breve", exortara Biden, num discurso na Universidade do Ulster, na capital norte-irlandesa, num edifício novo, em vidro, num local onde, no passado, "o confronto e o derramamento de sangue já tiveram um domínio terrível".