Irlanda do Norte em alerta para possíveis atentados na véspera da visita de Biden

A Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) revelou hoje ter recebido informações sólidas sobre planos de grupos de dissidentes do IRA para um ataque na segunda-feira, na véspera da chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Belfast.

O subchefe da polícia Bobby ​​​​​​​Singleton afirmou, esta quinta-feira, numa conferência de imprensa que a "informação sólida" foi dada por comunidades onde ainda operam grupos de dissidentes do agora inativo Exército Republicano Irlandês (IRA) que são contra o processo de paz.

"Vai ser um fim de semana realmente significativo para o PSNI", disse, referindo-se aos preparativos de segurança para a visita de Biden, que se destina a celebrar o 25.º aniversário da assinatura do acordo de paz, o texto que pôs fim ao conflito na ilha da Irlanda.

O Acordo de Belfast, assinado em 10 de abril de 1998 e também conhecido por Acordo de Sexta-Feira Santa, foi mediado pelos Estados Unidos e ajudou a pôr fim à violência sectária entre católicos republicanos e protestantes pró-britânicos.

O conflito causou cerca de 3500 mortos e 40 mil feridos.

A segunda-feira de Páscoa é também uma data simbólica para o republicanismo pró-irlandês, comemorando a Revolta Pascal de 1916 contra a ocupação britânica que lançou as bases para a subsequente guerra de independência.

Em particular, a polícia manifestou a preocupação pelo facto de acontecimentos planeados na cidade irlandesa do Norte de Derry (oeste) possam resultar em motins.

"Estamos genuinamente preocupados com as tentativas de envolver a polícia em desordem pública substancial e de utilizar a situação como plataforma para lançar também ataques terroristas contra agentes", explicou Singleton.

Neste contexto, outro comandante da polícia, Chris Todd, advertiu que as medidas de segurança para a visita de Biden a Belfast, onde o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, deverá estar presente, são as "mais significativas em quase 10 anos".

Ambos os líderes chegarão à capital da Irlanda do Norte na terça-feira à tarde e no dia seguinte "participarão numa série de eventos" para celebrar o 25.º aniversário do acordo, disse Tood.

O líder norte-americano de origem irlandesa viajará para Dublin na quarta-feira, para uma visita de quatro dias na República da Irlanda.

O governo britânico em Março passado elevou o nível de ameaça terrorista na Irlanda do Norte de "significativa" para "grave" devido ao perigo de ações por parte de dissidentes republicanos.

Este aumento significa que os serviços secretos britânicos do MI5 consideram "altamente provável" um ataque na Irlanda do Norte, depois de um polícia ter sido morto a tiro no mês anterior pelo Novo IRA, outro grupo nacionalista de dissidentes.