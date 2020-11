Isabel dos Santos pediu força no funeral do marido que se estendeu de Inglaterra ao Congo

JN Hoje às 12:14 Facebook

O funeral de Sindika Dokolo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos, decorreu esta terça-feira em Londres, mas as cerimónias fúnebres estenderam-se ainda às capitais de Angola e do Congo. Na Catedral de Westminster, em Londres, Isabel dos Santos pediu força a Deus para que a família e os amigos de Sindika Dokolo superassem a sua morte.

A filha do ex-presidente de Angola percorreu sozinha a nave central da catedral atrás do caixão, ao som da Avé Maria, para a celebração da missa do adeus, onde apenas se juntou a família mais próxima de Dokolo, nomeadamente a viúva, os filhos e os irmãos. Foi durante a cerimónia, que Isabel dos Santos numa curta intervenção de teor religioso, também pediu a proteção da alma do marido. A voz falhou, mas Isabel dos Santos manteve sempre a postura.

Também a filha do casal e uma irmã prestaram homenagem ao familiar. O empreendedor e colecionador de arte, natural do Congo, perdeu a vida aos 48 anos, a 29 de outubro, enquanto praticava mergulho no Dubai, devido a uma embolia pulmunar, segundo a imprensa africana.

As cerimónias fúnebres foram transmitidas em direto no canal de televisão angolano ZAP Viva, da qual Sindika Dokolo foi fundador e administrador. A homenagem do canal incluiu momentos musicais e as missas em Kinshasa, onde Sindika nasceu, e em Luanda, onde conheceu a "princesa" de Angola, que viria ser a mãe dos seus quatro filhos.

A polícia descartou qualquer suspeita de "ato criminoso" na morte.