Isabel dos Santos sai do EuroBic

A empresária angolana Isabel dos Santos vai deixar a estrutura acionista do EuroBic, confirmou o banco em comunicado, esta quarta-feira.

"A Eng.ª Isabel dos Santos tomou a decisão de saída da estrutura acionista do EuroBic", pode ler-se na nota enviada hoje às redações. A administração do banco informa que a operação de alienação da sua participação "foi já iniciada" e que "face à existência de interessados, tem assegurada a sua concretização a muito breve prazo, sujeita, nos termos da lei, à prévia autorização das autoridades competentes".

A missiva adianta que a decisão de saída é "definitiva" e que, por isso, Isabel dos Santos renunciou "desde já e em definitivo ao exercício dos seus direitos de voto". Também os "administradores não executivos que exercem funções na estrutura de gestão do Universo da Eng.ª Isabel dos Santos apresentaram a renúncia aos seus cargos no EuroBic com efeitos imediatos".

As decisões foram comunicadas previamente ao Banco de Portugal, que na segunda-feira tinha pedido esclarecimentos ao banco, na sequência da da investigação "Luanda Leaks", divulgada no domingo pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação.