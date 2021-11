Isabel II fala em "esperança" e apela a "causa comum" para combater as alterações climáticas

JN Hoje às 20:18 Facebook

A Rainha Isabel II exortou, esta segunda-feira, os líderes mundiais na cimeira do clima COP26 a "alcançar uma verdadeira liderança política" e criar um "futuro mais seguro e estável" para o planeta.

Numa mensagem de vídeo, a monarca disse que muitas pessoas esperavam que "a hora das palavras agora fosse a hora da ação" e que os líderes mundiais se deveriam "erguer acima da política do momento".

A rainha afirmou também que tinha "grande orgulho" do seu falecido marido, o príncipe Filipe, e de outros membros da família por encorajar a proteção do meio ambiente. "É uma fonte de grande orgulho para mim que o papel de liderança que o meu marido desempenhou em encorajar as pessoas a protegerem o nosso frágil planeta, viva através do trabalho do nosso filho mais velho Carlos e do seu filho mais velho William. Não poderia ser mais orgulhoso deles", continuou.

A monarca de 95 anos ia para comparecer na conferência das Nações Unidas em Glasgow. Porém, pré-gravou o seu discurso na semana passada no Castelo de Windsor depois de ser aconselhada a descansar após fazer exames médicos. O príncipe Carlos e o príncipe William estão a participar na conferência COP26.

Isabel II referiu ainda que encontrou "grande conforto e inspiração no entusiasmo implacável de pessoas de todas as idades - especialmente os jovens". "Nos próximos dias, o mundo terá a oportunidade de se unir ao objetivo comum de criar um futuro mais seguro e estável para o nosso povo e para o planeta do qual dependemos", afirmou. "Nenhum de nós subestima os desafios que temos pela frente: mas a história mostra que quando as nações se unem numa causa comum, há sempre espaço para esperança."

"É a esperança de muitos que o legado desta cimeira - escrito em livros de história ainda a serem impressos - os descreva como os líderes que não perderam a oportunidade; e que vocês responderam ao chamado das gerações futuras. Que deixaram esta conferência como uma comunidade de nações com uma determinação, um desejo e um plano para abordar o impacto da mudança climática; e reconhecer que a hora de palavras agora mudou para a hora de ação", rematou, acrescentou: "Nenhum de nós viverá para sempre. Mas não estamos a fazer isto por nós mesmos, mas pelos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e por aqueles que seguirão os seus passos".