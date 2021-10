Isabel II passou a noite no hospital

JN com agências Hoje às 22:40 Facebook

A rainha Isabel II passou a noite desta quarta-feira no hospital, depois de realizar uma série de exames médicos, informa o Palácio de Buckingham. Regressou esta quinta-feira ao Castelo de Windsor.

O Palácio de Buckingham, em comunicado, explica que a Rainha Isabel II seguiu "o conselho do médico para descansar durante alguns dias", tendo ido ao hospital fazer exames "preliminares". Por "razões práticas", acrescenta a mesma fonte, citada pela agência de notícias francesa AFP, a monarca de 95 anos passou a noite no hospital.

A rainha Isabel II regressou ao Castelo de Windsor esta quinta-feira, à hora de almoço, "e permanece de bom humor", acrescenta o Palácio de Buckingham. A ida ao hospital não foi anunciada, explicou a agência britânica Press Association, também citada pela AFP, uma vez que a estadia seria curta e como forma de proteção da privacidade da Rainha.

O motivo que levou a monarca a realizar exames não foi revelado.

Nas últimas semanas, a rainha Isabel II tem tido a agenda cheia com a participação na abertura do Parlamento galês e ainda com a receção, na terça-feira à noite, no Castelo de Windsor, aos delegados da Conferência Global de Investimento. A monarca deverá também participar na conferência sobre alterações climáticas da ONU, COP26, em Glasgow, no próximo mês.