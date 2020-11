Isabel II, Sophia Loren e Pelé: os obituários que uma rádio francesa publicou após falha técnica

JN/Agências Ontem às 23:09 Facebook

A rádio pública internacional francesa RFI pediu desculpas nesta segunda-feira por publicar erradamente os obituários de personalidades ainda vivas, como a Rainha da Inglaterra e o antigo futebolista Pelé.

"Pedimos desculpas às pessoas envolvidas e àqueles que nos seguem e confiam em nós", divulgou a estação de rádio Radio France International (RFI), após a publicação desses artigos no site devido a um "problema técnico".

"Estamos a agir para reparar essa grande falha técnica", indicou a RFI através do Twitter, onde foi alvo de inúmeras piadas e críticas.

Os obituários do ex-presidente cubano Raúl Castro, do Líder Supremo do Irão Ali Khamenei, do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter e dos atores Clint Eastwood, Sophia Loren e Brigitte Bardot, todos com mais de 80 anos, também foram publicados por engano.