Isabel II falha corrida de cavalos no sábado

A rainha Isabel II não vai participar na corrida de cavalos Epsom Derby, mas deverá assistir à partida pela televisão, anunciou o Palácio de Buckingham.

Esperava-se que a monarca de 96 anos participasse na corrida de cavalos, marcada para sábado, como parte das celebrações do Jubileu de Platina que marcam 70 anos de reinado.

Isabel II faltou, esta sexta-feira, à celebração religiosa na Catedral de St. Paul, em Londres, devido a um "a contragosto físico" da monarca.

Ainda assim, Isabel II apareceu, na quinta-feira, duas vezes na varanda do palácio de Buckingham e participou à noite, no Castelo de Windsor, numa breve cerimónia na qual foram ligadas milhares de luzes que iluminaram a denominada "árvore das árvores", uma construção com 21 metros.

O Jubileu de Platina de Isabel II está a ser celebrado com quatro dias de festividades que marcam a longevidade recorde da popular rainha Isabel II, que ascendeu ao trono aos 25 anos, em 6 de fevereiro de 1952.