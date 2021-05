Israel anuncia cessar-fogo unilateral

JN/Agências Hoje às 20:45 Facebook

O Gabinete de Segurança do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aprovou o cessar-fogo unilateral que interrompe a intervenção militar que estava a decorrer na Faixa de Gaza há 11 dias, de acordo com órgãos de comunicação social locais.

Num comunicado divulgado pela "BBC", o gabinete de segurança de Israel anunciou que "aceitou unanimemente a recomendação de todos os funcionários de segurança, o chefe do estado-maior, o chefe do Shin Bet [agência de segurança interna], o chefe do Mossad [inteligência estrangeira] e o chefe do Conselho de Segurança Nacional, para aceitar a iniciativa egípcia de um cessar-fogo incondicional bilateral, que entrará em vigor numa data posterior".

O anúncio do cessar-fogo era esperado, uma vez que Telavive e o Hamas já tinham anunciado a intenção de chegar a este acordo, apesar dos bombardeamentos na Faixa de Gaza que continuaram durante o dia desta quinta-feira e que motivaram uma resposta, novamente, com recurso a foguetes a partir do território palestiniano.

A decisão unilateral de Israel também surgiu depois do aumento da pressão feita por Washington neste sentido.

Os combates começaram a 10 de maio, após semanas de tensão entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento maciço de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza, tendo provocado a morte a cerca de 200 palestinianos, incluindo 59 menores e 39 mulheres, bem como mais de 1300 feridos.

Do lado israelita foram contabilizadas 10 mortes, entre elas a de dois menores, numa altura em que continuam os ataques de ambas as partes sem que vislumbre um sinal de tréguas.