Israel ataca alvos do exército sírio

Israel atacou alvos do exército sírio na noite passada depois de uma explosão ter causado danos num edifício civil e num veículo nos Montes Golã ocupados, disse o porta-voz militar israelita.

Helicópteros militares israelitas atingiram postos de observação e sistemas de recolha de informações localizados em bases do exército sírio.

Israel considera a Síria responsável pelos incidentes que têm ocorrido intermitentemente na zona fronteiriça desde o início da guerra síria, a maioria por fogo perdido, embora considere o país um território hostil devido à presença crescente do Irão, aliado do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Além disto, Israel reforçou na sexta-feira a presença militar na fronteira com o Líbano e restringiu o movimento ao tráfego civil em algumas das rotas próximas do norte do país.

O exército considera que existem "potenciais ações inimigas", numa referência à milícia xiita libanesa Hezbollah, que esta semana ameaçou vingar a morte de um dos seus membros num ataque israelita em Damasco, a capital síria.

Israel intervém ativamente na Síria contra o Irão e, embora nem sempre assuma a responsabilidade, são-lhe atribuídos ataques estratégicos contra objetivos iranianos e as milícias aliadas, como o Hezbollah.