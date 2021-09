Israel atinge alvos do Hamas em Gaza após disparo de "rockets"

JN/Agências Hoje às 11:41 Facebook

Israel realizou, esta segunda-feira de madrugada, ataques aéreos na Faixa de Gaza contra alvos do movimento islâmico palestiniano Hamas em resposta ao lançamento de "rockets" a partir do território.

Foi a terceira noite consecutiva de combates, depois de a tensão ter aumentado a semana passada com a fuga de seis presos palestinianos de uma prisão israelita.

Os militares israelitas referiram três lançamentos separados de "rockets" na noite de domingo para esta segunda-feira, adiantando que pelo menos dois foram intercetados pela sua defesa antimíssil. Em resposta indicaram ter atacado vários alvos do Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

Não há relato de vítimas em nenhum dos lados.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, apelou no domingo a uma nova abordagem para acabar com o ciclo de combates, apresentando um plano de investimento internacional na infraestrutura de Gaza - enclave alvo de um bloqueio israelita há mais de 15 anos -em troca de um compromisso do Hamas de manter a calma.

"A política que Israel tem seguido até agora não mudou substancialmente a situação (...) Precisamos de mudar de direção", disse Lapid num discurso na universidade Reichman, a norte de Telavive.

Desde que o Hamas controla a Faixa de Gaza, em 2007, Israel e o movimento estiveram envolvidos em quatro guerras, a última das quais em maio, e numerosos combates menores.