Israel realizou ataque aéreo em Damasco e subúrbios

Israel desencadeou um ataque aéreo contra a capital síria, Damasco, e seus subúrbios do sul, no final do dia de hoje, no primeiro ataque do género em mais de um mês, noticiou a imprensa estatal.

Não ficou imediatamente claro quais eram os alvos dos ataques nem se houve vítimas. Os residentes na capital disseram ter ouvido pelo menos três explosões.

A televisão estatal síria disse que as defesas aéreas sírias responderam a "uma agressão israelita no espaço aéreo de Damasco e zonas do sul" sem adiantar mais pormenores.

A estação de rádio Sham FM pró-governamental disse que os ataques se localizaram perto do aeroporto internacional de Damasco, a sul da capital.

A operação de hoje foi a primeira desde 17 de setembro, quando um ataque israelita ao aeroporto internacional de Damasco e postos militares próximos a sul da capital síria matou cinco soldados. O ataque ocorreu dias depois de um ataque israelita ter destruído o principal aeroporto da cidade de Alepo, no norte da Síria.

Israel realizou centenas de ataques a alvos em zonas da Síria controladas pelo governo nos últimos anos, mas raramente reconhece tais operações.

Israel reconheceu, no entanto, que tem como alvo bases de grupos militantes aliados do Irão, como o Hezbollah do Líbano, que enviou milhares de combatentes para apoiar as forças do Presidente sírio, Bashar Assad.

Os ataques israelitas surgem no meio de uma guerra mais ampla entre o país e o Irão. Os ataques aos aeroportos de Damasco e Aleppo devem-se a receios de que estejam a ser usados para canalizar armas iranianas para a Síria.