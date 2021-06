Israel troca com palestinianos um milhão de doses de vacinas a expirar

JN/Agências Hoje às 12:11 Facebook

Israel anunciou que vai enviar à Autoridade Palestiniana um milhão de doses de vacinas anti-covid cujo prazo está prestes a expirar, em troca de um número semelhante de vacinas que os palestinianos esperam receber mais tarde.

"Israel assinou um acordo com a Autoridade Palestiniana e fornecerá cerca de um milhão de doses de vacinas Pfizer quase a expirar e receberá em troca as doses que a companhia Pfizer deveria enviar à Autoridade Palestiniana", afirmaram o gabinete do primeiro-ministro e os Ministérios da Defesa e da Saúde num comunicado conjunto.

A Autoridade Palestiniana, sediada na Cisjordânia ocupada, ainda não comentou as informações.

Segundo o comunicado israelita, o Estado hebreu "receberá a mesma quantidade de doses da Pfizer nos meses de setembro/outubro de 2021 por conta do que estava destinado à Autoridade Palestiniana".

"Este acordo foi possível após ter sido constatado que o 'stock' de vacinas que Israel possui responde às suas necessidades atuais", explica.

Graças a uma campanha de vacinação em massa lançada no final de dezembro no âmbito de um acordo com a farmacêutica Pfizer, cerca de 55% da população israelita, ou seja, mais de 5,1 milhões de pessoas, já recebeu as duas doses da vacina anti-covid.

Do lado palestiniano, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, apenas 260.713 pessoas receberam as duas doses da vacina, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana.

Na quarta-feira foram registados 170 casos do novo coronavírus nos territórios palestinianos, fazendo aumentar para mais de 312 mil o balanço total de infetados desde o início da pandemia, incluindo 3540 mortes, de acordo com a mesma fonte.

Em Israel, foram registados 25 casos nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde, que contabilizam desde o início da pandemia cerca de 840 mil infetados, entre os quais 6420 mortos.