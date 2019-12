Israel vai a votos pela terceira vez em 11 meses

Ivete Carneiro Ontem às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Parlamento aprovou a sua própria dissolução perante o fracasso de todos em formar um governo, fosse de que tipo fosse. Eleições marcadas para março

E vão três eleições em 11 meses e três parlamentos constituídos e dissolvidos e um impasse que já nem é notícia, em que os dias seguem-se e assemelham-se todos: os partidos israelitas falharam todos os prazos para constituir governo, fosse de coligação à direita ou ao centro-esquerda, com um fiel da balança inclinado para lado nenhum, fosse de união nacional com liderança rotativa, fosse como fosse. E a Knesset, o hemiciclo israelita, viu-se forçada a um "harakiri", como com ironia lhe chamou o "El País", aprovando ontem a autodissolução.

As tentativas esticaram-se até à última hora - o limite para apresentar um nome ao presidente, Reuven Rivlin, era a meia noite de ontem. Debalde. Porque há um irritante que travou muita negociação: o primeiro-ministro em exercício, o conservador Benjamin Netanyahu (Likud), é acusado de corrupção em três casos de suborno e tráfico de influência. E o cargo confere-lhe imunidade, ainda que esteja apenas em funções, a aguardar nova ida às urnas. Ora, a única solução plausível para evitar novas eleições seria acordar um governo de união nacional com o Kahol Lavan (Azul e Branco, de Benny Gantz, que granjeou eleger 33 deputados em setembro, contra os 32 de Netanyahu). Condição de Gantz: ser o segundo na liderança rotativa, ou seja, abdicar da imunidade.

A hipótese de coligações, essa, foi afastada há muito. À direita, Netanyahu somava 55 assentos, contra os 54 do centro-esquerda agregado por Gantz, nenhum com os 61 da maioria (são 120 os lugares na Knesset). E o fiel da balança, o ultraconservador ex-ministro da Defesa de Netanyahu, Avigdor Lieberman, não quis associar-se nem ao antigo "patrão", nem aos partidos árabes que poderiam apoiar Gantz. Só endossaria um governo de união. "Por detrás da luta de egos que se arrasta há meses, na essência nem o Likud nem o Kahol Lavan quiseram um governo de união", lamentou Lieberman.

As eleições estão marcadas para 2 de março, com as sondagens a distanciar o Kahol Lavan do Likud (37 a 33) e nada a fazer prever algo de novo. À exceção de eventuais primárias no Likud, que podem pôr em risco a liderança de Netanyahu.