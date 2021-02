Itália com 13.189 casos e 477 mortes nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

A Itália registou 13.189 casos do novo ​​​​​​​coronavírus e 477 mortes atribuídas a covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde.

O país acumula 2.583.790 casos de infeção confirmados desde o início da pandemia e 89.820 mortos, segundo o boletim diário das autoridades.

O número de casos aumentou hoje face à véspera, 3.529 contágios mais, mas também por se terem realizado mais testes, 279.307 comparando com 244.429 na terça-feira.

A pressão sobre os hospitais baixou, com o país a contar com 434.722 casos positivos atualmente, dos quais 20.071 hospitalizados, menos 300 que no dia anterior, e 2.145 em cuidados intensivos, menos 69.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.