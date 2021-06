Itália com 1400 novos infetados e menos de 500 em cuidados intensivos

JN/Agências Hoje às 17:50 Facebook

Itália registou 1.400 novos casos de covid-19 e 52 mortos nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde, enquanto a pressão sobre os hospitais continua a diminuir, com menos de 500 doentes em unidades de Cuidados Intensivos.

Com estes números, Itália soma um total de 4.248.432 casos desde o início da emergência nacional, em fevereiro de 2020, dos quais 127.153 morreram.

Os novos contágios mantêm-se reduzidos, em níveis semelhantes aos de setembro passado, embora ligeiramente superiores às 1255 infeções notificadas na terça-feira. Neste momento, há 101.855 pessoas infetadas com o vírus em Itália, menos 4051 do que na véspera.

A grande maioria está isolada em casa, com sintomas leves ou assintomática, e 3064 pessoas estão internadas, menos 809 que na véspera.

A tendência de redução da pressão sobre os hospitais continua e desceu abaixo do limiar dos 500 doentes graves, com 471 em unidades de Cuidados Intensivos de todo o país, menos 33 que na véspera.

Quanto à campanha de vacinação, 14,54 milhões de italianos já receberam a vacina completa, o que representa 26,81% da população maior de 12 anos, tendo sido administradas, no total, 43.419.515 doses.

Com estes números positivos, Itália está a avançar no processo de saída da pandemia e, desde segunda-feira, mais de metade do país - cerca de 40 milhões de pessoas - está em regiões classificadas como "zonas brancas", ou seja, sem restrições além do uso de máscara.