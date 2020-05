Itália com 161 novas mortes em 24 horas: 32.330 no total

JN/Agências Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Itália registou nas últimas 24 horas 161 mortes associadas à doença covid-19, um número quase idêntico ao registado na terça-feira (162), totalizando 32.330 vítimas mortais desde o início da pandemia.

No total, e desde o surgimento dos primeiros casos no país, a 21 de fevereiro, Itália contabiliza 227.364 infetados, com 665 novos casos nas últimas 24 horas, dos quais cerca de metade na região da Lombardia (norte), principal foco do surto no território italiano ao longo dos últimos meses.

Este número de novos casos representa um decréscimo em relação a terça-feira, dia em que foram diagnosticadas 813 novas infeções pelo novo coronavírus.

No que diz respeito aos casos positivos e ativos no país, as autoridades italianas referiram que são atualmente 62.752, menos 2.377 em comparação com o dia anterior.

Entre estes doentes, pouco menos de 10 mil encontram-se hospitalizados, incluindo 676 pessoas que estão em unidades de cuidados intensivos.

O número total de pessoas recuperadas e curadas no país é de 132.282, mais 2.881 em comparação a terça-feira.

Um dos países europeus mais afetados pela atual pandemia, a Itália iniciou, a 4 de maio, uma retoma gradual de algumas atividades económicas, após mais de dois meses de confinamento.

O país anunciou esta quarta-feira que vai reabrir todos os aeroportos a partir de 3 de junho, dia em que também reabre as fronteiras.