Itália com descida recorde no número diário de mortes: 174 em 24 horas

Em Itália, desde o início da epidemia de covid-19, pelo menos 210.717 pessoas contraíram o vírus, 1389 a mais do que no sábado, num crescimento de 0,7%, mas com menos novos casos do que ontem (1900).

Destas, 28.884 morreram (mais 174 nas últimas 24 horas, num aumento de 0,6%; ontem houve 192 novas mortes) e 81.654 foram curadas (mais 1740 em relação a ontem (1620), num crescimento de 2,2%).

Há atualmente 100.179 casos positivos, sendo que a contagem sobe para 210.717 no total, se forem contados também os mortos e os curados. Os dados foram fornecidos este domingo pela Proteção Civil italiana.

Existem agora 17.242 pacientes hospitalizados com sintomas, 1501 (menos 38 em relação às últimas 24 horas, numa diminuição de 2,5%; ontem foram menos 39) estão nos cuidados intensivos.