Itália com ligeira subida do número diário de óbitos: 195

Nas últimas 24 horas, morreram 195 infetados com covid-19 em Itália e registaram-se 1221 novos casos de infeção.

De acordo com a Proteção Civil italiana, o número total de mortes ultrapassou, esta segunda-feira, os 29 mil.

Houve uma ligeira subida do número de óbitos diários: ontem tinha sido de 174. Desde o início da pandemia, morreram, assim, 29.097 pessoas no país.

As autoridades italianas revelaram ainda que se registaram 1221 novos infetados, sendo que, no dia anterior, tinham sido 1389. Há quase 100 mil infetados (99.980), tendo diminuído em 199 desde domingo. O número de recuperados é de 82.879.

Os pacientes hospitalizados são também em menor número, totalizando menos de 17 mil em todo o país, e os que estão em cuidados intensivos são 1.479, menos 22 do que no domingo.

Na região italiana mais afetada pela pandemia, a Lombardia, houve um aumento de 577 casos, nas últimas 24 horas, e somam mais de 78.000 os casos totais, e as mortes até agora são cerca de 14.300.

Em três regiões do país, Úmbria, Basilicata e Molise, nenhum novo caso foi registado nas últimas 24 horas.

De referir que Itália lançou esta segunda-feira a fase dois de emergência no combate ao novo coronavírus, com a retoma de parte da atividade económica - indústria, manufatura, construção e comércio - e com o alívio de algumas restrições de movimento para as pessoas, depois de mais de oito semanas de confinamento.

Ainda assim, o Governo alertou que as próximas duas semanas serão fundamentais para verificar se a diminuição das restrições não provoca uma nova onda de infeções.