Itália com mais de 19 mil casos de covid-19 num dia

A Itália registou 19 143 contágios pelo novo coronavírus e 91 mortes atribuídas á covid-19 nas últimas 24 horas, num dia em que se realizaram mais de 182 mil testes de diagnóstico, indicou o Ministério da Saúde italiano.

Segundo os dados oficiais, com os números desta sexta-feira, Itália acumula 484.869 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, em meados de fevereiro, enquanto o de mortes subiu para 37.057.

O número de pacientes hospitalizados continua também a aumentar, e são já 10.459 em todo o país, o mesmo sucedendo com os internados em unidades de cuidados intensivos, que ultrapassou os mil (1.049)

Face ao aumento "alarmante" de casos de contágio com o novo coronavírus, várias são as regiões italianas a endurecer as medidas restritivas.

A região de Campânia, cuja capital é Nápoles, vai ordenar, em breve, um confinamento geral, enquanto o governo em Roma continua a resistir ao confinamento total do país.

As populações das regiões da Lombardia, Lácio, Calábria e a própria Campânia já estão a observar um recolher obrigatório entre a meia-noite e as 05:00 locais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.