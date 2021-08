Itália com mais de três mil casos e 24 mortes nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 18:19 Facebook

A Itália registou 3674 novos casos de covid-19 e 24 mortes nas últimas 24 horas, indicou esta segunda-feira o Ministério da Saúde italiano, quando 65,95% da população com mais de 12 anos já recebeu a vacinação completa.

No total, foram contabilizados em Itália 4.444.338 casos de pessoas infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde o primeiro caso local, declarado em fevereiro de 2020, e 128.456 morreram.

Os casos de covid-19 são menos 526 que os 4.200 notificados na segunda-feira passada, embora o número de testes realizados nas últimas 24 horas tenha sido muito baixo (74.021), porque no domingo foi Ferragosto, um dos feriados mais importantes de Itália, em que o país para.

Além disso, continua em alta a pressão sobre os hospitais e, dos 128.696 casos atualmente ativos no país, a grande maioria está em casa com sintomas leves ou assintomática, ao passo que 3738 pessoas estão internadas, mais 192 que no dia anterior, e dessas, 404 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, mais 20 que na véspera.

Quanto à campanha de vacinação, Itália já administrou 73,88 milhões de doses, e 35.616.988 pessoas têm a vacinação completa, o que representa 65,95% da população total maior de 12 anos.

O país está agora a dar prioridade à inoculação dos adolescentes com entre 12 e 18 anos, para assegurar um regresso seguro às aulas em setembro.

Todas as regiões de Itália se encontram com baixo risco de contágio, e só existe a obrigação de usar máscara em espaços interiores, embora seja exigido o certificado sanitário para entrar em alguns espaços de lazer, como o interior de bares e restaurantes, museus, teatros, cinemas, ginásios e grandes eventos como concertos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.361.805 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,19 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, com base em dados oficiais.