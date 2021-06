Itália com quase mais 1900 novos casos e 102 mortes

JN/Agências Hoje às 18:50 Facebook

A Itália contabilizou mais 1896 novos casos de covid-19 e 102 mortes nas últimas 24 horas, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde italiano.

O país, com 25% da população-alvo imunizada, conta com 13 milhões de pessoas já com as duas doses de vacinas, acrescentou o ministério.

Com estes valores, a Itália acumula desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, um total de 4.234.592 casos de covid-19, doença a que estão associadas 126.690 mortes.

Hoje, há 688 pacientes em unidades de cuidados intensivos, menos 71 do que no dia anterior, enquanto há 4685 que estão hospitalizados, menos 25 do que na véspera.

Os restantes casos ativos, num total de 181.726, estão em casa com ou sem sintomas.

Em relação às vacinas, a Itália já atingiu 25% da população-alvo - maiores de 12 anos - imunizados.

Já foram administradas 38.967.383 doses e 13.252.430 de pessoas têm já tomada a segunda dose.

Desde 3 deste mês que as diferentes regiões italianas podem administrar, se assim o entenderem, as vacinas a toda a população a partir dos 12 anos, com o objetivo de dar um impulso à campanha e, ao mesmo tempo, preparar o próximo ano letivo.

Sete regiões estão na chamada "zona branca", onde não há recolher obrigatório, com várias atividades abertas, como piscinas cobertas ou salas de recreação.

Os restantes continuam na "zona amarela", onde o recolher obrigatório se mantém entre as 00.00 e as 5 horas locais (entre as 23 e as 4 horas em Portugal continental).

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.739.777 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.