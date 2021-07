Itália contabiliza cinco mortos e mais de cinco mil casos nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

Itália registou 5140 infetados com o coronavírus SARS-CoV-2 e cinco mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo as estatísticas oficiais, que referem que quase 55% da população com mais de 12 anos está vacinada.

Desde que começou a pandemia, o país acumula 127.942 mortos entre 4.312.673 infetados.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde italiano, hoje há a contabilizar mais 17 doentes nas unidades de cuidados intensivos hospitalares, que totalizam 172.

Nos últimos 30 dias, segundo a autoridade de saúde, 33% dos contágios, 46% das hospitalizações, 71% dos internamentos em unidades de cuidados intensivos e 69% das mortes por covid-19 ocorreram em pessoas que não estavam vacinadas.

Ao todo, 54,91% da população italiana com mais de 12 anos (29,7 milhões de pessoas) tem a vacinação completa contra a covid-19.

Em Itália, o uso de máscara apenas é obrigatório em espaços fechados. A partir de 5 de agosto será necessário ter o certificado digital covid-19 europeu (que atesta a vacinação, testagem negativa ou recuperação da doença) para entrar num restaurante, cinema, teatro, museu, estádio ou outros locais de lazer.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 4,1 milhões de mortos em todo o mundo, entre mais de 192,5 milhões de infetados, segundo o balanço mais recente da agência noticiosa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.