Itália contabiliza quase cinco mil novos casos e mais sete mortes

Itália registou este domingo mais 4743 infeções com o novo coronavírus e mais sete mortes por covid-19, segundo as estatísticas diárias do Ministério da Saúde, que contabilizam 55,49% da população com mais de 12 anos vacinada.

Desde o início da pandemia, o país totaliza 127.949 mortos entre 4.317.415 infetados e 4.123.209 doentes curados.

A região da Lombardia, onde foram detetados os primeiros casos, em fevereiro de 2020, é a que acumula mais infeções, ao todo 849.316.

Lazio é a sexta região com mais casos confirmados, 354.296, mas é a que regista mais infeções diárias, 660, de acordo com o balanço hoje atualizado.

Comparativamente ao balanço de sábado, Itália tem hoje menos 397 infeções, mas mais duas mortes diárias.

Segundo os dados do Ministério da Saúde italiano, 55,49% da população com mais de 12 anos (29,9 milhões de pessoas) completou a vacinação contra a covid-19.

A partir de 6 de agosto passa a ser obrigatório o uso do certificado digital covid-19 (que atesta a vacinação, testagem negativa ou recuperação da doença) para frequentar espaços como restaurantes, salas de espetáculo, museus, casinos, centros termais e recintos desportivos.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 4.156.164 mortos em todo o mundo, entre mais de 193.687.980 infetados, de acordo com o balanço mais recente da agência noticiosa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.