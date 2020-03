Itália diagnostica Covid-19 em 20 segundos

Sandra Ferreira Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Maior aumento diário de mortes num só país desde o aparecimento do vírus atingido esta quarta-feira.

O Policlínico Universitário Campus Bio-Medico, que faz parte da rede de saúde regional de Lazio, onde se inclui Roma, adquiriu o sistema de inteligência artificial utilizado nos hospitais de Wuhan, zona zero do novo coronavírus na China, capaz de diagnosticar a infeção pela Covid-19 em 20 segundos. É o primeiro hospital da Europa a aderir ao sistema, que tem uma taxa de fiabilidade de 98,5% na deteção e monitorização do vírus, através da análise de Tomografias Computorizadas (TC) pulmonares.

A notícia foi avançada ontem, ainda antes de a proteção civil italiana ter anunciado um total acumulado de quase 3000 mortes devidas ao novo coronavírus. São 475 num só dia, mais do que aconteceu no pico da crise na China, que totalizava, até ontem 3237 mortes. À escala das nações, a diferença é gritante. Só nas últimas 24 horas, os serviços sanitários italianos registaram 4207 novos casos.

A aplicação assente em inteligência artificial, instalada com a ajuda de engenheiros chineses, fornece uma resposta imediata quanto ao tipo de pneumonia, nomeadamente se é provocada pelo novo coronavírus, consegue calcular o volume da compressão pulmonar, expressa em centímetros cúbicos, fornecendo uma avaliação do prognóstico, melhoramento ou agravamento da situação do doente.

Dada a situação de emergência, o Policlínico colocou à disposição da região Lazio e do resto do país este sistema de análise. Os hospitais terão apenas de fornecer, via digital, as imagens das TC pulmonares dos pacientes para às equipas do Campus Bio-Medico.

Perceber contágio

A inovação "abre perspetivas muito significativas na situação de emergência atual, permitindo processar muitos dados, o que de outra maneira seria impossível, melhorando a terapia apropriada e libertando lugares preciosos para os doentes que precisam de terapia intensiva", explicou Bruno Beomonte Zobel, diretor do Imaging Center do Policlínico. O facto de os dados ficarem concentrados ajudará a perceber mais detalhadamente a evolução do contágio.

ESPANHA

88 detidos por violar confinamento

Os outros números da pandemia da Covid-19, em Espanha, são os resultados do estado de emergência, que no país vizinho se intitula "de alarme": 88 pessoas foram detidas por desrespeitar as regras de confinamento - há casos extremos de abuso, como o de um homem que foi passear um cão de peluche -, e 834 entradas no país negadas nas fronteiras.

O país lida, agora, com a multiplicação de contágios em lares de idosos, com 28 mortos em três cidades num só dia. Em França, só ontem, segundo dia do "fecho" do país, somaram-se 4095 multas por desrespeito das regras, resultado de mais de 70 mil interpelações a cidadãos nas ruas. A coima pode ir aos 135 euros. "O nosso objetivo não é sancionar, é proteger os franceses e a melhor maneira de protegê-los é convencê-los a ficar em casa. Mas temos de ter um elemento de pressão e é por isso que a polícia está mobilizada", avisou o ministro do Interior.