Itália: Extrema-direita e a proposta de um fascismo de cara lavada

Itália na via da sedução radical e da retoma dos velhos fantasmas. Giorgia Meloni lidera as sondagens para as eleições deste domingo e apresta-se a ser a primeira mulher no cargo de primeiro-ministro.

"Mulher, mãe, italiana e cristã" é o quadrado onde se encaixa a presidente do partido nacionalista conservador Irmãos de Itália. Se as eleições legislativas de hoje correrem como indicam as sondagens, Giorgia Meloni será a próxima primeira-ministra italiana e a primeira mulher a ocupar o cargo.

À cabeça de uma coligação que une também a Liga Norte, de Matteo Salvini, e a Força Itália, de Silvio Berlusconi, Meloni lidera a extrema-direita que ameaça voltar a instalar-se na bota da Europa, cem anos depois de a nomeação de Mussolini como chefe de Governo ter impulsionado a ascensão do fascismo no Velho Continente.