Itália fecha todas as lojas com exceção de farmácias e supermercados

O primeiro-ministro de Itália anunciou esta quarta-feira o fecho de todas as lojas no país, com exceção das farmácias e estabelecimentos de vendas de alimentos. "Obrigado aos italianos que estão a fazer sacrifícios. Estamos a provar que somos uma grande nação", disse Giuseppe Conte.

De acordo com o primeiro-ministro italiano, "não é necessário sair a correr do supermercado depois de fazer as compras".

Giuseppe Conte considera que "o país sairá rapidamente [do estado] de emergência" desencadeado pelo coronavírus. Itália chegou esta quarta-feira aos 827 mortos por Covid-19, sendo um aumento de 196 vítimas mortais face a esta terça-feira.