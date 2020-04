Itália regista 681 mortes em 24 horas e ultrapassa os 124 mil infetados

JN Hoje às 17:23, atualizado às 17:34 Facebook

As autoridades de saúde italianas registaram novas 681 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para mais de 15 mil o número de vítimas mortais desde o início da pandemia, que infetou já mais de 124 mil pessoas no país.

O país identificou, no sábado, mais 681 mortes pelo novo coronavírus (menos 86 do que na sexta-feira), registando agora um total de 15.362 óbitos. Foram ainda registados mais 2886 novos casos de infeção (547 mais do que na sexta-feira). Das mais de 124 mil pessoas infetadas desde o início da pandemia, 1238 recuperaram e cerca de 88 mil continuam doentes.

A Proteção Civil italiana também deu conta de que cerca de 70 pessoas saíram dos Cuidados Intensivos nas últimas 24 horas, naquele que é o recorde máximo diário desde o começo.