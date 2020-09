Itália regista aumento de casos de covid-19 com 1326 nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 19:23 Facebook

A Itália registou um aumento de novos casos de covid-19, com 1326 nas últimas 24 horas, em comparação com os 978 de terça-feira, e seis mortes, segundo os números do Ministério da Saúde italiano.

Ao mesmo tempo, houve um número recorde de provas de diagnóstico, com quase 103 mil realizadas.

Com estes números, o total de casos desde o início da emergência sanitária no país, a 21 de fevereiro, chega às 271.515 infeções e 35.497 óbitos.

A região da Lombardia - com capital em Milão e epicentro da pandemia no país - encabeça novamente a lista de crescimento de contágios diários, com 237, seguida de Véneto, com 163, e Lácio, com 130.

Os pacientes hospitalizados com sintomas também aumentaram e são já 1437 em todo o país, assim como os internados em Unidades de Cuidados Intensivos, 109.

Pela primeira vez na segunda vaga da pandemia, foi registado um falecido na Sardenha, ilha que se tornou no novo grande exportador de casos positivos para outras partes do país, com o regresso de muitas pessoas que lá passaram férias.

O ministro da Saúde, Roberto Speranza, disse hoje que o quadro geral da pandemia na Europa se agravou, discursando no Senado.

"O quadro epidemiológico europeu deteriorou-se significativamente, mostrando um aumento gradual no número de infeções", apontou.

O ministro prometeu ainda que as atas das reuniões do comité técnico da covid-19 do Governo vão ser publicadas "muito em breve", em resposta a alegações de secretismo.

"A linha do Governo tem sido, desde o início, uma máxima de transparência", afirmou.

Speranza sublinhou que a "prioridade absoluta é a reabertura das escolas", prevista para 14 de setembro com medidas de segurança e distanciamento social.