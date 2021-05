Itália regista quase quatro mil casos num dia e continua a relaxar restrições

JN/Agências Hoje às 18:43 Facebook

A Itália registou 3738 novos casos de ​​​​​​​covid-19 nas últimas 24 horas, divulgaram esta sexta-feira as autoridades italianas, que prosseguem com o alívio das medidas restritivas, incluindo o fim do recolher noturno obrigatório em algumas regiões do país.

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.209.707 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

O país somou 126 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 125.919 o número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, de acordo com a mesma fonte.

A pressão exercida sobre os hospitais italianos continua a decrescer.

Dos atuais 246.270 casos de covid-19 ativos em Itália, 8334 estão hospitalizados, menos 1785 em comparação com o dia anterior.

Destes casos de infeção, 1142 são doentes que se encontram em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 64 em relação à véspera.

A campanha de vacinação em Itália continua a progredir e foram administradas, até à data, 33.157.886 doses em todo o país.

Um total de 11.312.131 pessoas (número que representa 19,09% da população do país) já têm o processo de imunização completo contra a covid-19.

O presidente do Instituto Nacional de Saúde, Silvio Brusaferro, declarou hoje que a situação pandémica está a evoluir de forma favorável em todas as regiões do país, frisando ainda o impacto da vacinação nesta evolução.

Segundo o representante, a idade média dos casos de infeção situa-se nos 39 anos e a dos doentes internados nos 60 anos.

"A campanha de vacinação dos idosos está a dar frutos", disse Brusaferro.

A variante inglesa do novo coronavírus é a mais presente no país, ao representar 88,1% dos casos de infeção.

Perante esta evolução, as autoridades italianas prosseguem com o alívio das medidas restritivas ainda em vigor e decidiram que, a partir de segunda-feira, três regiões - a ilha da Sardenha, Friuli-Venezia Giulia (norte) e Molise (sul) - passam a estar definidas como "zonas brancas", o que implica o fim do recolher noturno obrigatório e a reabertura de atividades como piscinas ou salões de jogos.

Atualmente, todas as regiões italianas estão classificadas como "zonas amarelas" (de baixo risco de contágio), sendo permitido, por exemplo, comer em esplanadas.

No entanto, todas as regiões têm estado abrangidas por um recolher noturno obrigatório, entre as 23 e as 5 horas locais (entre as 22 e as 4 horas de Portugal continental).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.513.088 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.