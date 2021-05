Itália regista quase três mil casos e 44 mortes nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Itália registou 2949 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, e 44 mortes, o menor número desde meados de outubro, de acordo com dados divulgados este domingo pelo Ministério da Saúde.

No total, 126.046 pessoas morreram em Itália desde o início da pandemia em fevereiro de 2020, as últimas 44 registadas entre sábado e hoje, o menor número desde as 41 mortes registadas no passado 13 de outubro, antes da vaga de fim de ano.

O número de 2949 novas infeções é valor menor do registado nos últimos dias, totalizando 4.216.003 casos positivos desde o início da pandemia em Itália.

Estes dados, porém, surgem com um número menor de testes realizados, cerca de 164,5 mil desde sábado, como é costume aos domingos.

Quanto à situação nos hospitais italianos, a pressão de internamento continua a diminuir e, das 238.296 pessoas atualmente com o vírus, apenas 7.652 estão internadas, 243 menos que no sábado.

Destes 1061 pacientes precisam de cuidados intensivos, menos 34.

A campanha de vacinação avança e já foram inoculadas mais de 34 milhões de doses para imunizar 11.785.375 pessoas, ou seja, 19,89% da população do país.

PUB

A partir de 3 de junho, a Itália começará a vacinar toda a população sem distinção de idade ou emprego.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.535.376 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.