Itália registou mais 484 mortes nas últimas 24 horas

A Itália registou 484 mortes com ​​​​​​​covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 64.520 o número total de vítimas, no fim de semana em que se tornou o país europeu com mais óbitos na pandemia.

A Itália é o quinto país do Mundo (depois de EUA, Brasil, Índia e México) e o primeiro em termos europeus em número de mortes com covid-19, superando o Reino Unido, que nas últimas 24 horas registou mais 144 mortes, para um total de 64.170.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde italiano, a Itália registou mais 17.938 infeções, elevando o total de casos para 1.834.712, desde o início da pandemia no país, em final de fevereiro.

O número de doentes com covid-19 internados em toda a Itália continua a diminuir, sendo hoje de 30.893, 372 a menos que no sábado, assim como o número de pacientes internados em unidades de cuidados intensivos, que é de 3.158, menos 41 que no dia anterior.

Este domingo, nenhuma região italiana está na zona vermelha (a de maior risco), com a Lombardia a regressar à zona amarela, que permite a livre circulação até às 22:00, quando começa o recolher obrigatório a nível nacional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.605.583 mortos resultantes de mais de 71,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.