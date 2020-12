Itália soma 13.270 novos casos e mais 528 mortes por covid

JN/Agências Hoje às 17:27 Facebook

A Itália registou 13.720 casos de ​​​​​​​covid-19 e 528 mortes, nas últimas 24 horas, em consequência da pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

Desde 21 de fevereiro, quando se verificaram os primeiros casos da pandemia em Itália, já foram contabilizados 1.728.878 infeções e 60.606 mortes neste país.

Tal como sucedeu nos últimos dois dias, Veneto (norte da Itália) é a região com mais casos em 24 horas (2.550), enquanto as restantes zonas de Itália apresentam números abaixo das 2000 novas infeções por dia.

No segundo lugar, surge a região Emilia-Romagna (1.891), seguida pela Lombardia (1.562) e Lazio (1.372).

O Governo italiano repartiu as regiões por cores (amarelo, laranja e vermelho) dependendo do nível de casos de infeção e tem aplicado um conjunto de medidas de restrições, de acordo com o risco.

Por enquanto, a única região que permanece vermelha é Abruzzo (centro), enquanto o resto do país mudou para laranja ou amarelo.

O presidente da região de Abruzzo, Marco Marsilio, do partido ultraconservador Irmãos de Itália, assinou uma portaria para que a região se transforme em laranja a partir de terça-feira, decisão tomada unilateralmente, já que esta gestão é da estrita competência do Ministério da Saúde.

O Governo italiano já avisou às autoridades de Abruzzo que a região deve esperar até quarta-feira para verificar se muda de cor, segundo normas ministeriais, acrescentando que responsabilizará o presidente regional por eventuais aumentos no número de infeções.

Perante pressões de comerciantes e empresários locais, Marsilio tem tomado a iniciativa de relaxar medidas de restrição, com o argumento de não querer penalizar a economia.