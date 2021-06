Itália soma mais 1901 casos e atinge 25% da população imunizada

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

Itália registou 1901 novos casos de covid-19 e 69 mortes nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde italiano, que salientou também que a campanha de vacinação já permitiu imunizar 25,28% da população.

Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, Itália soma 4.241.760 infeções e 126.924 mortes.

A pressão hospitalar continua a diminuir e, atualmente, estão hospitalizadas 4473 infetados, quando, há um mês, o número ultrapassava os 20 mil. Nas unidades de cuidados intensivos estão esta sexta-feira 597 pacientes, menos 29 do que na véspera.

Os restantes casos ativos, 169.309, estão em casa com sintomas leves ou assintomáticos.

Em relação às vacinas, Itália atingiu os 25,28% da população maior de 12 anos imunizada com as duas doses - 13.713.224 das 40.719.560 doses já administradas.

A vacina da AstraZeneca só é utilizada em Itália em pessoas com mais de 60 anos e aqueles abaixo dessa idade que receberam o medicamento anglo-sueco serão injetados com outro fármaco, segundo indicaram hoje as autoridades sanitárias locais.

As diferentes regiões italianas têm autonomia para poder administrar, se assim o entenderem, as vacinas a toda a população a partir dos 12 anos para impulsionar a campanha, de forma a poder preparar-se também para o início do próximo ano letivo.

Atualmente, sete regiões encontram-se na chamada "zona branca", quase sem restrições, com as restantes a manterem-se na "zona amarela", onde, entre outras medidas, continua a vigorar o recolher obrigatório entre as 00.00 horas e as 5 horas locais.

A partir da próxima semana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e a província autónoma de Trento (norte), Lácio, com capital em Roma (centro) e Apúlia (sul), entrarão na "zona branca", onde já se encontram Friuli-Venezia Júlia, Ligúria e Veneto (norte), Molise, Umbria e Abruzzo (centro) e a ilha da Sardenha.