Itália soma quase oito mil casos e supera as 25 milhões de inoculações

JN/Agências Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Itália registou 7852 contágios pelo novo ​​​​​​​coronavírus nas últimas 24 horas, informou esta quarta-feira o Ministério da Saúde italiano, no dia em que o país superou as 25 milhões de doses inoculadas da vacina contra a covid-19.

O número de novos casos da doença covid-19 revela um crescimento face aos indicadores do dia anterior (6.946), indicaram as autoridades, informando ainda que o país realizou, nas últimas 24 horas, mais testes de diagnóstico, num total de 306.744 contra os 286.428 efetuados na véspera.

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.131.078 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do ministério.

O país somou 262 óbitos nas últimas 24 horas (mais 11 em comparação a terça-feira), elevando para 123.544 o número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, de acordo com a mesma fonte.

A pressão sobre os hospitais italianos mantém uma tendência de decréscimo e dos atuais 352.422 casos de covid-19 ativos em Itália, 16.272 estão hospitalizados, menos 721 em relação ao dia anterior, e destes 1.992 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 64 em comparação com a véspera.

O destaque do dia em Itália é o facto de o país ter inoculado, até ao momento, mais de 25 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

Até à data, 25.092.036 doses das distintas vacinas disponíveis em Itália foram administradas em todo o país.

PUB

Um total de 7.786.877 pessoas, cerca de 13,14% da população italiana, já têm o processo de imunização completo contra a covid-19.

No que diz respeito às medidas restritivas aplicadas no país, que entrou na terceira semana de uma reabertura gradual, só três regiões italianas se encontram na chamada "zona laranja", com restrições intermédias devido ao nível de risco de contágio ainda verificado: Vale de Aosta (norte), Sardenha (centro) e Sicília (sul).

Nenhuma região está "pintada" como "zona vermelha" (grau utilizado perante um nível elevado de contágio), ou seja, nenhuma zona do país está sujeita a um confinamento.

A pandemia da doença covid-19 provocou pelo menos 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de 159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Só na Europa foram contabilizadas, até ao momento, 1.098.811 mortes em 51.795.679 casos de infeção confirmados.

A doença covid-19 é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado em dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.