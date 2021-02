Itália. Um rasto de morte para a eternidade

Ana Sofia Rocha Hoje às 13:31 Facebook

Há um ano, Itália começava a cobrir-se de luto. Já morreram mais de 95 mil.

Nada fazia prever que a última semana de fevereiro de 2020 seria o início de um dos mais trágicos anos da História de Itália, e de toda a Europa, bem vistas as coisas. Há um ano, o primeiro caso de covid-19 no país era detetado em Codogno, no Norte, num homem que tinha estado num jantar com um amigo regressado da China. O "paciente zero", que foi diagnosticado por puro instinto de uma médica do hospital daquela cidade, era apenas a ponta do icebergue na nação europeia mais fustigada pela primeira vaga da pandemia. A ele sucederam-se milhares de casos. Uma hecatombe sem precedentes que marcou, para sempre, o território. Itália isolou-se, combateu, enlutou-se. E nunca mais foi a mesma.

O ambiente assemelhava-se a um cenário de guerra e, em menos de um mês, o país ultrapassou a China no número de vítimas da pandemia. Não mais parou de ver os números subir.