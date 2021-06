Itália vai criar a sua própria prisão de Alcatraz

Maria Campos Hoje às 19:28 Facebook

Santo Stefano é uma pequena ilha vulcânica entre Roma e Nápoles. Há tempos, foi a prisão de Alcatraz italiana - e o país quer tirar proveito disso.

Durante séculos, criminosos, bandidos, anarquistas e dissidentes políticos foram enviados para Santo Stefano que, desde o tempo do imperador Augusto, foi usada como um dos lugares mais sombrios para deixar os piores dos piores.

Em 1965, a prisão foi fechada e a ilha abandonada. Mas, agora, Itália tem um ambicioso projeto de restauração na manga.

De acordo com a "CNN", o estado italiano está a planear gastar 70 milhões de euros para transformar a ilha de Santo Stefano num ponto turístico, tal como a prisão norte-americana na ilha de Alcatraz.

Segundo Silvia Costa, comissária do Governo responsável pelo projeto, o objetivo passa por recuperar a colónia penal "com uma abordagem ecologicamente correta que tem em conta a singularidade do habitat natural da ilha".

As obras de manutenção para proteger áreas-chave estão já em andamento. Em junho, será lançada uma convocação para a apresentação de propostas sobre a reforma da prisão.

Um museu céu-aberto

A ilha de Santo Stefano vai ter um museu a céu aberto multimédia sobre a história da prisão e dos seus reclusos, ateliês artísticos, centros académicos e seminários sobre a União Europeia. Uma ideia em cima da mesa passa por apresentar "prisioneiros virtuais", que serão os narradores da história.

As torres que circundam a cadeia, a capela central e o cemitério também serão reformadas. Objetos antigos encontrados no interior dos prédios, como fotografias, móveis e camas serão exibidos ao visitantes.

A antiga casa do diretor da prisão e os balneários do campo de futebol, onde os prisioneiros se lavavam após os jogos, serão transformados em albergues low cost com cerca de 30 quartos.

A divisão onde os reclusos faziam pão diariamente deverá tornar-se um restaurante com um terraço panorâmico e um jardim, que será replantado com flores e plantas que antes lá cresciam.

Estima-se que a renovação esteja pronta em 2025.