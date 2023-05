Já é conhecido o primeiro retrato do rei Carlos III e da Rainha Camila após a coroação

JN Hoje às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

As fotografias oficiais da cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha Camila foram divulgadas esta segunda-feira pela família real britânica.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV - The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.



We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to... pic.twitter.com/WIMsgL1ex2 - The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

PUB

A casa real divulgou as imagens nas redes sociais durante a tarde desta segunda-feira. As celebrações da coroação dos reis terminam hoje. Ao todo foram publicadas quatro fotografias, uma do rei Carlos III sozinho, outra de Camila, uma dos dois juntos e por fim a família real toda junta.

A primeira das fotos, publicada na página oficial da família real no Twitter, mostra o rei, que foi formalmente coroado no sábado, sentado em trajes de cerimónia com o seu Ceptro de Soberano numa das mãos e o Orbe de Soberano na outra.

"A minha mulher e eu queremos apenas partilhar os nossos agradecimentos mais profundos e sinceros a todos os que ajudaram a tornar esta ocasião especial", pode ler-se na mensagem do Rei que acompanha a imagem, no Twitter.