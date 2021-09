Já há nomes para as tempestades da época 2021/22

Mariana Sousa Lopes Hoje às 09:22 Facebook

Aurore, Blas, Celia, Diego, Evelyn, Vlamidir e Fabio são alguns dos 21 nomes escolhidos.

Todas as depressões extratropicais que causem um aviso de vento de nível laranja ou vermelho no sistema internacional de avisos meteorológicos ou que tenham um impacto no território têm direito a um nome, que é definido pelo país que emite o aviso. Mas o nome não é escolhido ao acaso: desde 2017 que é feita uma lista e os nomes para a época 2021/2022 para a Europa já estão definidos.

Os 21 nomes para as tempestades da época 2021-2022 na Europa são Aurore, Blas, Celia, Diego, Evelyn, Fabio, Georgia, Hans, Isabel, Jean-Louis, Konstantina, Lucas, Marjane, Nikolai, Osalys, Paris, Rada, Stefano, Taimi, Vladimir e Wallis. O primeiro país que emite esse aviso dá o nome à depressão/tempestade e informa os restantes países, que devem manter o nome.