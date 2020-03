"Já respira sem a máquina!": a emocionante videochamada entre um homem infetado e o filho

Momento captado num hospital de Barcelona mostra doente infetado com Covid-19 a acenar ao filho, numa videochamada feita pela enfermeira. "Olha como ele já respira bem sem a máquina", refere a profissional de saúde.

As últimas notícias que chegam de Espanha são pouco animadoras. Nas últimas 24 horas, registou-se o maior aumento do número de mortes no país desde o início da pandemia - 832 pessoas - num total que já supera as cinco mil.

No entanto, pelas redes sociais também vão chegando testemunhos de esperança. É o caso do vídeo partilhado este sábado, no Twitter, pelo Hospital del Mar, em Barcelona.

Nas imagens, captadas por um paciente, é possível ver Susana, uma das enfermeiras de serviço, a fazer uma videochamada para o filho de um dos doentes internados, dando-lhe a oportunidade de rever a família.

"Olha como ele já respira bem sem a máquina", afirma a enfermeira, enquanto o doente infetado com Covid-19 acena, emocionado, ao filho.

A atitude da enfermeira não passou despercebida ao paciente que registou o momento, sublinhando a "grande humanidade" do gesto da profissional de saúde.