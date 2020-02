Já são 30 os casos confirmados de coronavírus na Europa

Hoje às 17:50 Facebook

O Reino Unido e a Alemanha anunciaram esta quinta-feira a existência de mais casos do novo coronavírus, detetado em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, elevando para 30 o número total de casos confirmados do vírus na Europa.

Na Alemanha, todos os casos de infeção por coronavírus estão centrados na mesma empresa, a Webasto, fornecedora de peças para automóveis, cuja sede, fora de Munique, foi visitada por um formador chinês.

O 13.º caso confirmado surgiu na quinta-feira a uma mulher de um funcionário que foi previamente diagnosticado com o vírus.

Dois filhos de funcionários da empresa estão entre os infetados.

No Reino Unido, as autoridades confirmaram o terceiro caso, indicando tratar-se de um paciente que não contraiu o vírus no país.

Os outros dois casos são de um estudante chinês que estuda na Universidade de York, na Inglaterra e de um familiar seu.

O embaixador da China no Reino Unido disse que o seu país estava "totalmente confiante em combater o vírus" e instou outras nações a evitar reações exageradas.

"Espero que os Governos de todos os países, incluindo o Reino Unido, compreendam e apoiem os esforços da China, evitem reações exageradas, o pânico e garantam a cooperação e as trocas normais entre países", indicou o embaixador aos jornalistas em Londres.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países, o último novo caso identificado na Bélgica terça-feira.