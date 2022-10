Reportagem no Brasil: "Já tá na hora, tá na hora, do Jair já ir embora"

José Miguel Gaspar, em São Paulo Hoje às 21:26 Facebook

Lula fecha campanha com comício-carnaval em euforia na Avenida Paulista.

Um cachorro-salsicha avança pelo meio da floresta quente de pernas e sons de língua a pingar, vai descabelado, desorientado, a rabear e não saberá bem o que se está a passar, nem por que é que tem emplastros redondos com um 13 colados no lombo. No meio da confusão e da zoada de gente suada, um homem pisa a patita do cão e ele ferra-o no chinelo. O homem arrebita-se todo a sacudir, a dona loira estica a trela do cão, o cão fica hasteado e esganado na diagonal, a dona pede desculpa, o homem ri amarelo e ela diz: "É a ferrada da vitória!". Riem os dois, fazem o L de Lula com a mão e o caos continua.

Avenida Paulista, duas da tarde, em frente ao vermelhão do Museu de Arte de S. Paulo. Lula, Haddad e Alckmin estão para chegar ao último comício da campanha que vai meter marcha e festa até à Praça Roosevelt, e ali já está montado um bafafá de júbilo e celebração. Estrepitam canções de campanha por todo o lado, gritaria assuada, tremulam bandeiras, é um escarcéu colorido vermelho-amarelo, há centenas de bancas montadas no chão com t-shirts, bonés, balões, bandeiras a dizer "Faz o L", "Paz Amor e Lula", "Lula é","Lulei", já são milhares as pessoas ali a relampejar e a rir mas chegam cada vez mais e no vespeiro das seis pistas de alcatrão da Paulista zarpam os carros a apitar com estrépito nas duas direções. Estão 30 graus.