Jack Teixeira enfrenta duas acusações e fica detido até audiência

Lusodescente apresentou-se, na sexta-feira, no tribunal federal de Boston, onde foi acusado sob a Lei de Espionagem, podendo enfrentar até 15 anos de prisão.

Jack Douglas Teixeira conheceu ontem as duas acusações que lhe são imputadas - enquadradas na Lei de Espionagem -, relacionadas com a divulgação de centenas de documentos classificados da Defesa norte-americana. O militar de 21 anos, membro da Divisão de Inteligência da Guarda Nacional Aérea do Massachusetts, e neto de portugueses, fica sob custódia até à audiência de detenção, agendada para 19 de abril.

Jack Teixeira foi formalmente acusado pelo tribunal federal de Boston de "retenção e transmissão não autorizadas de informações de defesa nacional", e de "remoção e retenção não autorizadas de documentos ou materiais classificados", segundo o jornal "The New York Times", que refere ainda que o suspeito vai permanecer sob custódia até à audiência de detenção, na próxima quarta-feira, de acordo com o gabinete do procurador dos EUA em Massachusetts.