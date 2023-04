Jack Teixeira vai hoje a tribunal por suspeita de fuga de documentos secretos

JN/Agências Hoje às 11:22 Facebook

Um dos principais suspeitos da divulgação de documentos militares norte-americanos confidenciais, Jack Teixeira, irá, esta sexta-feira, pela primeira vez a tribunal, noticiou o canal televisivo CNN.

Membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts, Jack Teixeira, de 21 anos, foi detido na quinta-feira e a CNN, que citou fontes da procuradoria-geral de Boston, indicou que lhe serão lidas as acusações do processo, que ainda não são conhecidas.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, assegurou na quinta-feira que as acusações estão relacionadas com a "alegada remoção, retenção e transmissão não autorizadas de informação relativa à defesa nacional".

Os documentos classificados divulgados através de redes sociais abalaram várias capitais, desde Washington a Kiev, passando por Seul, com revelações de espionagem dos Estados Unidos a aliados e inimigos e informações militares sensíveis sobre a guerra na Ucrânia.

As autoridades não revelaram ainda como ocorreram as divulgações, mas vários meios de comunicação informaram que Teixeira divulgou os documentos secretos porque queria impressionar outros jovens com quem interagia 'online'.

De acordo com o "The Washington Post", o jovem levou os documentos para casa e divulgou-os na plataforma Discord, onde comunicava com outros jovens fãs de videojogos.

O Pentágono descreveu a divulgação dos documentos como um "ato criminoso deliberado".

Quando questionado sobre como um militar tão jovem poderia ter acesso a documentos altamente confidenciais, o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, disse que era da natureza dos militares confiarem aos seus membros muito jovens grandes níveis de responsabilidade, incluindo questões significativas de segurança.