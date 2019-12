Jackpot milionário do Euromilhões continua por reclamar

Hoje às 10:51 Facebook

O vencedor do jackpot do Euromilhões de dia 3 de dezembro, de 48 milhões de euros, continua sem reclamar o prémio, que saiu em Inglaterra.

Os apostadores do Euromilhões da cidade inglesa de Dorset, casa para cerca de 426 mil habitantes, estão a ser instados pela Lotaria Nacional do país a "verificarem uma, duas e três vezes" os boletins do concurso do dia 3 de dezembro, cujo prémio máximo de 41 milhões de libras (48 milhões de euros) continua por reclamar.

De acordo com a instituição, que detém os direitos de exploração dos jogos da sorte no Reino Unido, a combinação vencedora - números 18, 31, 32, 38 e 48 e estrelas 4 e 12 - foi registada em Dorset, mas a localização exata não foi divulgada de forma a proteger a identidade do vencedor.

De acordo com o porta-voz da Lotaria Nacional, Patrick Lisoir, "não é muito comum" haver um prémio tão grande por levantar, facto que tenta justificar com "as vidas ocupadas", que ficaram ainda mais preenchidas pela altura do Natal.

Este prémio, o sétimo jackpot do Euromilhões vencido por um apostador do Reino Unido este ano, deve ser reclamado dentro de seis meses, sob pena de todo o dinheiro da aposta ser encaminhado para projetos financiados pela Lotaria Nacional (equivalente à Santa Casa da Misericórdia portuguesa) por todo o país.

No sorteio em causa, Portugal registou apenas quatro quartos prémios, no valor de 4.025,65 euros.