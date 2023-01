Jair Bolsonaro foi internado num hospital nos EUA

JN Hoje às 17:09 Facebook

Jair Bolsonaro terá sido internado num hospital nos EUA. A notícia está a ser avançada pelo jornal brasileiro "O Globo".

O ex-presidente foi hospitalizado na Florida após sofrer fortes dores abdominais, informa a imprensa brasileira.

Bolsonaro sentiu-se mal durante a madrugada e deu entrada no AdventHealth Celebration, na Florida, para fazer exames.

As dores sentidas por Bolsonaro ainda estarão relacionadas com a facada que sofreu em 2018, em campanha eleitoral. Desde esse incidente, o ex-presidente esteve internado em hospitais em algumas ocasiões para realizar cirurgias e exames na região abdominal.

O antigo chefe de Estado viajou até aos EUA antes do fim do ano, sem participar na passagem do poder e na tomada de posse de Lula da Silva.